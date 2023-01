Une victoire bonifiée pour le Stade rochelais qui se déplaçait samedi à Perpignan pour le compte de la 14e journée de Top 14 et dernier match de l’année 2022. Les Jaune et noir se sont imposés 29 à 10, avec le point de bonus offensif. Auteurs d’une bonne première mi-temps, les Maritimes ont affirmé leur supériorité en défense notamment. Ils ont terminé l’année en se rassurant et en ramenant cinq points d’un déplacement périlleux. Il faudra capitaliser sur ce succès pour aborder au mieux la réception du Stade Toulousain samedi soir.