La RESE étend son réseau de distribution d’eau potable en Charente-Maritime. Hier, la Régie d’exploitation des services d’eau a franchi la barre des 300 000 habitants. En effet, dix communes s’ajoutent aux 354 collectivités abonnées. Une excellente nouvelle pour le service créé en 1954.

Cette évolution résulte d’une dynamique engagée en 2020. Lors du transfert de compétences des communes vers les intercommunalités, les assemblées communautaires ont en effet décidé d’harmoniser la gestion des services d’eau potable et d’assainissement collectif sur leur territoire. La décision des élus de les confier à la RESE met l’ensemble des habitants sur un pied d’égalité en matière de qualité et de prix du service. Les transferts d’un opérateur à l’autre deviennent effectifs au terme des contrats de délégation de service public. Ils s’échelonnent donc sur plusieurs années. Entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2023, la RESE aura intégré dans son périmètre 21 nouvelles communes sur les territoires d’Aunis Atlantique, du Bassin de Marennes, de l’île d’Oléron et de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan. Dans le même temps, 15 communes auparavant desservies par la RESE ont rejoint les délégations de service public de la communauté d’agglomération de Royan et la régie de la communauté d’agglomération de La Rochelle. Ainsi, même si la RESE n’assure plus la distribution de l’eau potable sur ces territoires, elle produit une large part de l’eau potable qui leur est fournie. Dès que les perspectives de transfert se sont ouvertes, la RESE s’est mise en ordre de marche pour répondre aux attentes des collectivités optant pour une gestion en régie.

Les nouveaux clients n’ont aucune démarche à effectuer. Ils vont recevoir un courrier de la RESE pour les informer du changement. La continuité du service est assurée.