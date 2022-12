14e journée de Top 14 pour La Rochelle ce week-end, avec un déplacement à Perpignan pour clôturer cette année 2022. C’est la première sortie de la phase retour pour les Jaune et noir, qui, après une douloureuse défaite à domicile face à Bordeaux-Bègles la semaine dernière 8 à 12, vont devoir tout donner. Cinquièmes avec 32 points, et un bilan de 7 victoires pour 6 revers, les Maritimes se doivent de retrouver leur jeu pour réussir à gagner avant la réception de Toulouse. Mais ce sera loin d’être chose aisée. 13e du classement avec quatre victoires et neuf défaites, Perpignan connaît une première partie de saison en dents de scie. Défaits logiquement, le week-end dernier, chez des Montpelliérains revanchards, les Perpignanais ont à cœur de retrouver le goût du succès sur leur terrain où ils sont souvent plus en réussite. Coup d’envoi de la rencontre ce samedi à 17h.