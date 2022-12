La municipalité de Royan renouvelle cette année l’opération de collecte et de recyclage des sapins de Noël. Elle invite les habitants à les déposer, après les fêtes, dans différents lieux de la ville du lundi 26 décembre au lundi 30 janvier.

Après avoir brillé de mille feux, les arbres de Noël sont parfois oubliés sur un tas de végétaux ou abandonnés sur la voie publique. Pourtant, une deuxième vie est possible pour les sapins. Que ce soit pour le dépôt des conifères ou la récupération de broyat, le service proposé par la Ville de Royan rassemble de plus en plus d’adeptes. Après la collecte de 750 sapins dès la première année, les services municipaux traitent aujourd’hui plus de 2000 sujets. C’est donc tout naturellement que la Ville a décidé de renouveler l’opération « Recyclez vos sapins ! » cet hiver. Pour la 6ème année consécutive, les Royannais pourront librement déposer leurs sapins dans les quatre espaces de recyclage dédiés : au parking de la Tache Verte, au parking du Skate Park à l’Espace Cordouan, au parking de l’Hôtel de Ville et au parking de l’école Jean Papeau. Les sapins doivent être déposés sans sac, sans décoration, sans flocage ni peinture. Sur chacun des sites, pendant toute la durée de l’opération, ceux qui le souhaitent peuvent récupérer gratuitement du broyat. Celui-ci peut alors servir de désherbant ou de paillage naturel pour protéger les massifs, arbres et arbustes en hiver, ou recouvrir une allée ou marquer une entrée.