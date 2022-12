François Garcia remonte sur scène ce soir à Tonnay-Charente. Après sept ans d’absence, le chanteur local, par ailleurs adjoint au maire et responsable du secteur enfance et jeunesse au CAP centre social, reprend le micro pour un nouveau tour de chant solidaire. On l’écoute :

Fan de Jean-Jacques Goldman, François Garcia va bien sûr interpréter les tubes de son idole, mais aussi un répertoire très éclectique de la variété française :

Un beau spectacle en perspective avant les fêtes de Noël. C’est à 20h30 ce soir au complexe municipal de Tonnay-Charente. Ouverture des portes à 20h. C’est 8 euros l’entrée.