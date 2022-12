Le projet éolien d’Eolise à Saint-Médard-d’Aunis et Sainte-Soulle, près de La Rochelle, est mal engagé. Le commissaire-enquêteur vient de rendre un avis défavorable. Avis qui a tenu compte de l’opposition des habitants et des élus, mais aussi des impacts visuels, sonores et environnementaux concernant l’implantation de quatre aérogénérateurs à cheval sur ces deux communes. Il appartient désormais au préfet d’approuver ou non ce projet. Les opposants comptent maintenir la pression pour faire barrage.