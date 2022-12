L’inauguration hier après-midi du centre de consultation du Centre hospitalier de l’île d’Oléron. Elle a eu lieu en présence de nombreux élus et de Pierre Thépot, directeur du Groupe hospitalier Littoral Atlantique qui regroupe La Rochelle, Rochefort et Marennes-Oléron. Ouvert depuis le 1er juillet 2020, le centre n’avait pu être inauguré avant, en raison des différents épisodes de confinement et des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19.

Le centre de consultation de l’île d’Oléron est un ensemble de locaux qui ont été entièrement rénovés, avec l’aménagement d’une salle d’attente, de trois cabinets médicaux de consultation, d’un secrétariat, d’un lieu de stockage de médicaments et de dispositifs médicaux, mais aussi d’outils adaptés pour les praticiens avec une salle de réunion. Chaque cabinet est doté d’un bureau médical, d’une table d’examen et d’un accès au dossier médical informatisé du patient. Performant, ce centre dispose d’un échographe et d’un appareil permettant la réalisation d’électrocardiogrammes. L’équipe médicale est aujourd’hui composée de 3 médecins salariés, qui assurent des consultations du lundi au vendredi sur rendez-vous. Des plages de consultations non programmées pour les situations d’urgence sont également prévues chaque jour. En outre, des médecins des centres hospitaliers de Rochefort et La Rochelle assurent, sur rendez-vous, des consultations spécialisées en orthopédie, chirurgie générale et digestive, ORL, orthopédie et urologie.

Il faut savoir que le centre tourne à plein régime. L’an dernier, l’équipe médicale a réalisé pas moins de 4500 consultations au bénéfice de la population oléronaise, mais aussi des patients de passage qui sont nombreux pendant la période estivale.