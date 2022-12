La France en liesse après la victoire des Bleus contre le Maroc hier soir en demi-finale de la Coupe du monde de foot au Qatar. Les Bleus qui se sont imposés 2 buts à 0. Des milliers de supporters se sont rassemblés sur les Champs-Elysées à Paris, mais aussi partout en France comme à Saintes et La Rochelle. La Rochelle où la foule s’est massée sur le Vieux-Port. Les supporters rochelais ont laissé éclater leur joie en chantant et en brandissant le drapeau de La France, y compris ceux ayant la double nationalité qui peuvent se réjouir du parcours du Maroc dans ce Mondial, premier pays africain à atteindre un tel niveau de la compétition. Les regards sont désormais tournés vers la finale. La 2e consécutive pour les tenants du titre qui espèrent décrocher une 3e étoile face à l’Argentine dimanche prochain.