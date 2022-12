A La Devise, près de Surgères, les nouveaux horaires de la déchetterie de Vandré font grincer des dents. Alors qu’ils entreront en vigueur le 2 janvier, des voix s’élèvent pour dénoncer un changement et une réduction des heures d’ouverture à seulement trois demi-journées par semaine les lundis, mercredis et vendredis. La journée du samedi étant supprimée. Un non-sens pour Samuel Madeux, habitant et conseiller municipal de la commune, qui ne digère pas la façon dont ont été opérées ces changements par le syndicat mixte Cyclad, sans avis ni concertation. Ecoutez :

