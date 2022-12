La commune et le Centre communal d’action sociale de Clavette organisent une collecte de dons pour la Samu social de La Rochelle. Une permanence a lieu aujourd’hui entre 17h et 19h à la salle des fêtes. L’organisation recherche principalement de quoi se chauffer comme des couvertures, des couettes, des dessus de lit ou encore des duvets. Ils doivent être propres et emballés individuellement. Ces dons serviront à venir en aide aux plus démunis.