La Ville accueille ce mercredi le dispositif « Ma Maison A’Venir », proposé en partenariat avec le Département de la Charente-Maritime et le Centre intercommunal d’action sociale. Il permet de mieux connaître les solutions en termes d’installations et d’équipements de son logement, afin d’y vivre le plus longtemps possible et en toute sécurité. On écoute Olivier Duc, coordinateur du projet santé-social de territoire au CIAS du Bassin de Marennes :

Rendez-vous de 10h à 12h20 et de 13h30 à 17h, place du 8 mai 1945 à Marennes. C’est gratuit.