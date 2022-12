Une centaine de manifestants se sont rassemblés hier en fin de matinée devant le siège du Medef à La Rochelle. Ils entendaient réclamer une revalorisation des retraites et des pensions complémentaires, à l’appel de six organisations syndicales, dans le cadre d’un mouvement national. On écoute Maryse Cantin, secrétaire générale de l’union syndicale des retraités CGT de Charente-Maritime :

Les retraités ne lâchent rien. Ils appellent à une nouvelle journée d'action en janvier contre le recul de l'âge de départ à la retraite.