Plusieurs actions viennent d’être menées sur le territoire pour assurer prévention et lutte contre ce phénomène, notamment en direction des professionnels de l’enfance et de la jeunesse qui sont en première ligne pour détecter des situations préoccupantes chez les enfants et les jeunes.

Pour retrouver les origines du projet, il faut remonter quelques années en arrière, en novembre 2019, lors de la signature du Contrat Local contre les Violences Sexistes. Suite à cette signature, des groupes de travail se sont formés autour de plusieurs thématiques, notamment l’accompagnement des enfants exposés aux violences conjugales. Plusieurs professionnels du social, du médico-social et de la jeunesse des Vals de Saintonge ont élaboré des supports informatifs concernant cette thématique et organisé divers moments de rencontre. L’objectif était d’expliquer leur métier et leurs missions tout en faisant remonter les difficultés liées au repérage des enfants exposés aux violences conjugales et intrafamiliales, et les conséquences psycho-traumatiques : troubles alimentaires, du sommeil, du comportement, anxiété, dépression, difficultés scolaires… Ces traumatismes, vécus dès l’enfance, peuvent entraîner de graves conséquences à court et à long terme. Mais plus la prise en charge est rapide, moins les conséquences sont dramatiques, précise le Centre d’aide médico-psychologique de l’Enfance. Selon la gravité de la situation, les mesures peuvent être administratives, judiciaires ou même aller jusqu’à la saisine du parquet dans les cas les plus graves.

Cette série de rencontres étaient ouvertes à tous les professionnels en lien avec les enfants, les jeunes et les familles : animateurs de centre de loisirs, local jeunes, intervenants auprès de la petite enfance, Lieux d’Accueil Enfants Parents, Éducation Nationale et prévention. Des professionnels de l’enfance et de la jeunesse qui sont en première ligne pour détecter les cas préoccupants.