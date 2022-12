Une collision entre une voiture et une moto est survenue hier après-midi à Pont-l’Abbé-d’Arnoult, entre Saintes et Rochefort. L’accident s’est déroulé peu après 15h, avenue André-Malraux. Un refus de priorité serait en cause. Plus de peur que de mal pour le pilote et son passager qui ont été choqués, tout comme l’automobiliste. Une dizaine de pompiers sont intervenus.