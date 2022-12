Le bilan un an après la mise en service de la collecte séparée des biodéchets en Aunis Sud. Le dispositif, qui est en place dans 24 communes du territoire, permet aux habitants et aux professionnels de trier les déchets alimentaires qui sont ensuite valorisés en compost pour l’agriculture. En un an, 300 tonnes de biodéchets ont été détournés de l’incinérateur pour être rendus à la terre.

Lancée sur les 24 communes du territoire Aunis Sud en novembre 2021, la collecte des biodéchets est déployée depuis maintenant 1 an. 123 bornes d’apport volontaire au couvercle marron sont réparties sur le territoire de la Communauté de Communes, et permettent aux habitants de trier leurs biodéchets. À ce jour, 31% des foyers du territoire sont équipés d’un kit de tri. Et 95 professionnels sont également engagés dans cette démarche. Les tonnages collectés témoignent de la réussite de la mise en place du tri à la source des biodéchets. En effet, chaque semaine, en moyenne 6 tonnes de biodéchets sont valorisées. À l’issue de cette première année, ce sont 300 tonnes de déchets alimentaires qui ont été détournées de l’incinération et de l’enfouissement : épluchures de fruits et légumes, agrumes, restes de repas, coquilles d’œufs, croûtes de fromage, restes de viandes et de poissons, coquillages et crustacés, marc de café ou encore aliments périmés… Un geste antigaspi et un moyen simple d’alléger sa poubelle de 30%. Jetés dans les ordures ménagères, ces déchets sont incinérés ou enfouis et ne sont donc pas valorisés. Pourtant, composés à 100% de matière organique, ils sont une véritable ressource ! Les bornes sont collectées une fois par semaine et les biodéchets sont acheminés vers des sites de compostage à proximité. Transformés en compost, celui-ci est ensuite épandu sur les terres agricoles locales.