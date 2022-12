La fin vendredi après-midi de l’Opération nationale d’abandon simplifié d’armes à l’Etat. Avec la fermeture des trois points de collecte au commissariat de Rochefort et dans les brigades de gendarmerie de Saint-Jean-d’Angély et Jonzac. L’opération, qui a duré une semaine, a connu un véritable succès dans notre département, avec plus de 3 000 armes et 301 000 munitions collectées. Désormais, pour déposer une arme, il faut se rendre dans le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie le plus proche de son domicile. Pour les déclarer, les particuliers ont jusqu’au 1er juillet 2023.