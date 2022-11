Cinq militants anti-bassines ont rendez-vous avec la justice aujourd’hui. Ils comparaissent devant le tribunal correctionnel de Niort pour leur participation à la manifestation interdite de Sainte-Soline, dans le Sud des Deux-Sèvres, le 29 octobre dernier. Manifestation qui avait rassemblé plus de 8 000 personnes mobilisées contre le chantier de construction d’une vaste réserve d’eau destinée à l’irrigation agricole. Des incidents avaient éclaté entre manifestants et forces de l’ordre, aboutissant à l’interpellation des cinq prévenus qui devaient être jugés en comparution immédiate le 31 octobre dernier. Ils avaient demandé le report de l’audience pour préparer leur défense. Trois sont originaires de Charente, un de Loire-Atlantique et un du Mans. Le collectif Bassines Non Merci appelle à une manifestation de soutien avant l’audience qui débute à 13h30.