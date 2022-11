Le lancement officiel vendredi dernier de l’Opération nationale d’abandon simplifié d’armes à l’Etat. En Charente-Maritime, des sites de collecte appelés « armodromes » sont ouverts jusqu’au 2 décembre à Rochefort, Saint-Jean-d’Angély et Jonzac.

Le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer organise une opération d’abandon simplifié d’armes à l’État. Si la France compte près de 5 millions de détenteurs légaux d’armes, on estime qu’au moins 2 millions d’habitants détiendraient sans titre des armes, principalement de chasse ou issues des Première et Seconde Guerres mondiales. En Charente-Maritime, 3 points de collecte, appelés « armodromes », sont ouverts jusqu’au 2 décembre, sans rendez-vous toute la semaine et le week-end en continu, de 9h à 17h. Ils sont situés au commissariat de police de Rochefort 42 rue Jean-Jaurès, à la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-d’Angély 60 Rue de Dampierre, ou encore à la brigade de gendarmerie de Jonzac 16 boulevard René Gautret.

Cette opération offre deux possibilités aux particuliers qui détiennent des armes ou des munitions. Soit ils souhaitent les abandonner en les déposant sans formalités administratives auprès des policiers et gendarmes présents dans les armodromes. Les armes abandonnées sont destinées à être détruites. Soit ils souhaitent les conserver en les enregistrant eux-mêmes sur l’application nationale SIA pour Système d’information sur les armes). Des agents de la préfecture seront également présents dans les armodromes pour les accompagner au besoin dans cette démarche sur présentation d’une pièce d’identité. Dans ce cas, aucune arme ne sera admise, seules des photos de l’arme concernée et quelques informations seront utiles à l’enregistrement. Une collecte à domicile est également proposée pour les personnes à mobilité réduite ou sans moyen de transport.