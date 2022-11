Le drame ce matin au camping Les Coquettes de Saint-Georges-d’Oléron. Peu après 8h30, le mur mitoyen d’une maison s’est effondré sur trois ouvriers d’une entreprise de maçonnerie. Deux hommes de 26 et 45 ans ont été déclarés décédés, malgré l’intervention des secours. Les tentatives de réanimation sont restées vaines. Un apprenti de 15 ans a été grièvement blessé. Bloqué sous les débris, il a pu être dégagé et a été transporté par l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 17 vers le CHU de Poitiers. Une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place, ainsi que trois ambulances et deux véhicules de désincarcération. Une cellule d’urgence médico-psychologique a été mise en place par le SAMU. La maire de la commune s’est rendue sur place, ainsi que la gendarmerie. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.