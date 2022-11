Le lancement ce mardi de la 38e campagne d’hiver des Restos du cœur. L’association créée en 1985 par Coluche continue de se mobiliser pour apporter une aide alimentaire aux plus démunis. En Charente-Maritime, ils sont plus d’un millier de bénévoles répartis dans 26 centres à s’activer au quotidien pour distribuer plus d’1 500 000 repas aux 13 500 bénéficiaires. Un chiffre en augmentation en raison de l’inflation et de la crise énergétique.