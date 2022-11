L’arrivée ce mardi à La Rochelle de Pierre Maire du Poset alias Pierre à pied. Un jeune homme de 31 ans engagé depuis huit mois dans un incroyable défi sportif, qui consiste à faire le tour de la France en marchant, afin de sensibiliser la population aux différentes formes d’épilepsie. Une maladie qui touche 50 millions de personnes dans le monde. Pierre sera accueilli en fin d’après-midi par la délégation départementale de l’association Épilepsie-France Charente-Maritime qui va l’héberger pour la nuit. L’occasion pour le marcheur de faire le point à mi-parcours sur son périple long de 9 000km et son engagement pour cette cause qui le concerne directement :

Pierre est actuellement en Charente-Maritime. Il arrivera donc cet après-midi à La Rochelle, avant de mettre son tour de France à pied entre parenthèses pendant quelques jours, le temps de se rendre au 2e Sommet national de l'épilepsie qui se déroule vendredi prochain au ministère de la Santé à Paris dans un but bien précis :

Après le sommet, retour lundi prochain à La Rochelle pour reprendre la route direction Rochefort, Saintes et la Charente. Pierre devrait boucler son tour de France au printemps prochain à Rennes-sur-Loue, dans le Doubs d'où il est originaire. Pour l'aider à terminer son voyage, il lance un appel au don sur sa page helloasso.fr « Pierre à pied ». Ceux qui le souhaitent peuvent également lui proposer de faire un bout de trajet avec lui.