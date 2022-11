C’est proposé par l’école agro-alimentaire Enilia-Ensmic, dans le cadre du festival international Alimenterre organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre sur l’alimentation durable et solidaire. Autour d’une sélection de huit documentaires, il amène les citoyens à s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde, et à les sensibiliser au droit à l’alimentation. C’est le film « La part des autres » de Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage qui a été retenu pour la projection-débat à Surgères. Marie-Jo Lozach, enseignante en génie alimentaire à l’Enilia-Ensmic, nous dit pourquoi :

Rendez-vous à 18h à l’Enilia-Ensmic. C’est ouvert à tous et c’est gratuit.