La Communauté de communes Aunis Sud, basée à Surgères, met en place son Plan d’action pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Un plan en quatre axes qui répond à une obligation réglementaire pour les collectivités de plus de 20 000 habitants, issue de la Loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Il porte notamment sur la réduction des écarts de rémunération et l’égal accès à l’emploi. Le président de la CdC Aunis Sud Jean Gorioux nous en précise le contenu :

Ce plan sur trois ans sera transmis au préfet pour validation.