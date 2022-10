Il s’agit d’un lieu ressource destiné à aider à se construire et à s’épanouir indépendamment des stéréotypes de genre, et de les détecter dès le plus jeune âge. Des permanences y seront proposées, ainsi que des expositions et des évènements culturels. L’ouverture est prévue au printemps prochain. La Ville lance une consultation citoyenne en ligne jusqu’au 30 novembre. https://app.agglo-rochefortocean.fr/sondage/index.php?r=survey/index&sid=618555&lang=fr