Un homme de 29 ans doit être déféré ce matin devant le parquet de La Rochelle, après avoir mortellement renversé deux piétons samedi en début d’après-midi près de Sablonceaux, dans le secteur de Royan. Les faits se sont déroulés vers 13h30, au lieu-dit La Figerasse sur la D 1 entre Le Gua et Saujon. Le conducteur d’un véhicule utilitaire a fauché tout un groupe de piétons. Les deux victimes décédées, deux garçons issus de la communauté des gens du voyage, étaient âgées de 15 et 20 ans. Deux filles, qui les accompagnaient, ont été blessées, mais leurs jours ne sont pas en danger. Le conducteur a été placé en garde à vue après le drame. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Les tests d’alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs. La gendarmerie de Rochefort est en charge des investigations.