Une vingtaine de manifestants se sont rassemblés vendredi soir à Saintes et La Rochelle en soutien aux salariés grévistes des raffineries. La CGT a exprimé sa solidarité envers les camarades mobilisés depuis plus de quinze jours. Le syndicat qui appelle avec d’autres à la grève générale demain partout en France pour la hausse des salaires et la défense du droit de grève. Trois rassemblements sont prévus en Charente-Maritime : à 10h près du marché de La Pallice à La Rochelle, et à 10h30 place Colbert à Rochefort et devant le Palais de justice de Saintes. Du côté des profs, une action est prévue dès 8h devant les établissements scolaires et à midi devant la direction académique de La Rochelle pour dénoncer la réforme de l’enseignement professionnel. Des perturbations sont à prévoir dans les écoles.