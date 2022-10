Le Service départemental d’incendie et de secours recherche des volontaires pour gonfler les effectifs. Car les casernes, principalement en milieu rural, manquent de personnels. D’où cette campagne d’affichage locale montrant des sapeurs-pompiers volontaires du département, afin de susciter des vocations et pallier ainsi ces difficultés, comme le souligne le capitaine Loïc Maurin, officier de communication :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/pompiers-1.mp3 Le capitaine Loïc Maurin nous détaille les conditions à remplir pour pouvoir postuler :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/pompiers-2.mp3 La Charente-Maritime compte 480 sapeurs-pompiers professionnels et 2 100 sapeurs-pompiers volontaires, répartis dans les 67 centres de secours. Ils réalisent 50 000 interventions et portent secours à 40 000 victimes chaque année. Pour postuler, rendez-vous sur le site sdis17.fr