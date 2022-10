Après la Ville de Rochefort, la commune de Fouras-les-Bains dévoile son plan de sobriété énergétique. Plusieurs mesures viennent d’être décidées par les élus municipaux. Extinction de l’éclairage nocturne, baisse de la température, isolation… La station balnéaire est sur tous les fronts pour réduire sa consommation d’énergie. Les précisions de Murielle Bénard :

A noter parmi les autres mesures : le rallumage tardif des radiateurs dans les bâtiments communaux, hors écoles, avec le maintien à une température de 19° ; l'extinction des chauffe-eau pour les lave-mains ; et l'allumage des décorations de Noël une semaine plus tard que d'habitude, et leur extinction une semaine plus tôt.