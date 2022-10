Nature environnement 17 lance un appel à témoins pour retrouver la Rainette verte. L’association écologiste cherche à recenser le nombre de spécimens encore présents en Charente-Maritime. Car la petite grenouille arboricole, à ne pas confondre avec la rainette méridionale, semble se faire de plus en plus rare dans le département, comme le déplore Jean Rivoire, chargé d’étude sur la faune, et plus spécifiquement sur les reptiles et les amphibiens. Ce dernier qui met en cause plusieurs facteurs, et notamment la sécheresse et les épisodes de très fortes chaleurs que l’on a subies cet été :

Nature environnement 17 compte sur les nombreux observateurs pour lui prêter main forte. Objectif : mieux connaître la répartition des rainettes vertes dans le département, afin de préserver leur population en leur créant des milieux favorables ou en protégeant ceux où elles se trouvent déjà. Vous pouvez envoyer vos photos, de préférence de profil, et vos observations à n.environnement17@wanadoo.fr