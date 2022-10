Les infirmiers libéraux de Charente-Maritime craignent un risque de pénurie de carburants. Leur syndicat appelle au bon sens citoyen pour éviter des difficultés d’approvisionnement dans le département, et réclame des mesures de protection pour éviter toute rupture comme c’est le cas dans d’autres départements, suite aux mouvements de grève dans les raffineries et les dépôts pétroliers. Car il y a un vrai risque de santé publique, comme le souligne Fabrice Brivady, président du syndicat FNI 17 :

Fabrice Brivady qui se dit particulièrement agacé par certains comportements :

Fabrice Brivady demande des mesures de limitation et la mise en place d'une file prioritaire pour les infirmiers dans les stations-services, même si pour le moment la Charente-Maritime, comme la Nouvelle-Aquitaine, semble épargnée par des difficultés d'approvisionnement.