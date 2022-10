Outre la piscine qui sera fermée deux mois cet hiver, le maire et président de la communauté d’agglomération Hervé Blanché a annoncé hier des mesures supplémentaires pour faire face à la crise. Il y en a six pour le moment, qui devraient permettre d’économiser 260 000 euros sur les factures de gaz et d’électricité. On écoute Hervé Blanché :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/sobriete-rochefort-1.mp3 Des restrictions s’imposent donc pour faire face à de telles dépenses et obligent à prendre des mesures restrictives, qui vont plus loin que le plan gouvernemental :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/sobriete-rochefort-2.mp3 Concernant les décorations lumineuses de Noël, propriétés de la Ville, elles seront maintenues, car l’impact sur les finances est minime. De l’ordre de 1 500 à 2 000 euros. Toutefois, cette année, elles seront éteintes la nuit. A noter que l’ensemble de ces mesures sont appelées à se renforcer.