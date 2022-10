Des voix s’élèvent contre la fermeture de la piscine de Rochefort cet hiver. Alors que d’autres collectivités de Charente-Maritime préfèrent diminuer la température des bassins pour réaliser des économies d’énergie, comme à La Rochelle, Saintes ou Royan, des mesures plus drastiques ont été prises dans la cité de Colbert où la piscine municipale Jean-Langet fermera ses portes du 17 décembre au 19 février. Une décision incompréhensible pour le Mouvement républicain et citoyen de Charente-Maritime. Son secrétaire départemental Serge Maupouet, qui milite pour l’apprentissage de la natation dès le plus jeune âge, rappelle que la sécurité ne doit pas être sacrifiée sur l’autel de la sobriété. Il s’explique :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/piscine.mp3 Et d’après de nouveaux calculs, la fermeture de la piscine de Rochefort permettrait à la collectivité de réaliser 70 000 euros d’économies.