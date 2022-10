Les travaux de création d’une piste cyclable et de réfection du viaduc de la Charente, entre Rochefort et Echillais, vont démarrer le 24 octobre. C’est ce qu’a annoncé hier dans un communiqué le Département de la Charente-Maritime qui est propriétaire de l’ouvrage. La circulation automobile sera maintenue en journée, mais la vitesse sera réduite à 50km/h. En revanche, l’accès aux piétons, vélos et transports exceptionnels de plus de 4 mètres sera bien interdit.