Comme tous les ans, la Ville mène diverses actions pour se préparer au cas où un évènement climatique majeur, comme la tempête Xynthia en 2010, viendrait toucher nos côtes et provoquer des inondations. Nouveauté cette année, ces exercices s’inscrivent dans le cadre de l’opération « Tous résilients face aux risques ». A l’initiative du gouvernement, la Ville de La Rochelle, mais aussi les communes de L’Houmeau et Nieul-sur-Mer, mènent une campagne de prévention jusqu’à jeudi.

Cette opération vise à permettre aux agents municipaux et communautaires d’avoir les bons réflexes face aux risques naturels et technologiques. L’exercice annuel de déploiement des systèmes amovibles de protection contre le risque de submersion marine a eu lieu ce lundi à Port Neuf à La Rochelle, et de la Ville en Bois à la Tour Saint-Nicolas. Il se poursuit ce mardi toute la journée du Gabut aux Quai Valin, Quai Duperré et Quai Maubec. Parallèlement, des exercices d’activation du plan communal de sauvegarde seront mis en œuvre pour les élus et les agents communaux ce mardi à l’Houmeau et jeudi à Nieul-sur-Mer. Afin de sensibiliser les plus jeunes, des actions seront menées dans les écoles de L’Houmeau , et Nieul-sur-Mer, par La ligue de protection des oiseaux, Nature Environnement 17 , et l’Ecole de la Mer. En outre, un Trivial poursuit sera organisé sur les Risques majeurs avec l’Association Prévention Maïf. Une exposition de photographies sur la tempête Xynthia sera installée dans le hall de la mairie de Nieul-sur-Mer. La journée se terminera dans la commune par le spectacle de théâtre d’improvisation « Ouh lala, j’ai les pieds dans l’eau » d’Alline et compagnie, à l’espace Michel-Crépeau à 20h.