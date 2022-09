C’est aujourd’hui qu’a lieu la Journée internationale de défense du droit à l’avortement. A cette occasion, l’antenne départementale d’Osez le féminisme en Charente-Maritime se mobilise, et appelle à un large rassemblement ce soir à 18h30 au quai de Carénage à La Rochelle. Sophie Burlier est porte-parole du mouvement. Elle entend rappeler que l’IVG est un droit fondamental, mais un droit qui reste bafoué dans de nombreux pays et fragile en France. On l’écoute :

