Six mois de prison ferme pour un trentenaire qui vient d’être jugé à Saintes pour trafic de stupéfiants. Il a été interpellé jeudi dernier dans un camp des gens du voyage à Varzay. 2kg d’herbe et deux fusils non-déclarés ont été retrouvés dans sa caravane. Et 35 pieds de cannabis ont été saisis. L’homme a été incarcéré juste après sa comparution.