Hier après-midi a eu lieu l’inauguration de L’Outil en main à Surgères. Une cérémonie a été organisée au sein de l’Atelier Cyclab qui accueille l’association, en présence des autorités et des élus locaux. Mais aussi d’Alain Ananos, le président national de L’Outil en main qui a fait le déplacement pour présenter son association. Association qui regroupe 241 antennes locales en France et plus de 5 500 artisans bénévoles, retraités ou actifs, chargés d’accueillir des enfants dès 9 ans pour les initier au travail manuel. Et le président n’a pas tari d’éloges à l’égard de L’Outil en main surgérien qui intègre en plus des valeurs de développement durable. On l’écoute :

Des valeurs qui ont permis à L’Outil surgérien de trouver sa place et son local pour pouvoir organiser des ateliers et accueillir les enfants le mercredi :

Après La Rochelle, L’Outil en main surgérien est la 2e antenne du réseau en Charente-Maritime. Une 3e est en cours de création à Rochefort.