« Plus de confort, moins de dépenses ». C’est le thème d’une nouvelle exposition qui a débuté hier à l’Espace Nature de Rochefort. Dans un contexte de crise énergétique, cette expo, on ne peut plus d’actualité, présente les différents éco-gestes à adopter au quotidien dans son logement pour réduire ses consommations d’eau et d’énergie, tout en préservant son confort de vie. Glenn Jaouen, conseiller énergie à la Communauté d’agglomération Rochefort océan, nous en parle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/expo-energie.mp3 Une sorte de chasse au gaspillage et à la consommation inutile, sans réaliser le moindre investissement. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’Espace Nature de Rochefort jusqu’au 5 novembre, du lundi au samedi, de 10h à 18h. C’est gratuit.