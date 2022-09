La Direction départementale des Finances publiques de la Charente-Maritime alerte contre des tentatives d’escroquerie par téléphone. Face à une recrudescence du phénomène, elle lance un appel à la vigilance. Plusieurs actes de malveillance ont été constatés ces derniers jours.

Systématiquement, les usurpateurs se font passer pour des agents des Finances publiques et demandent d’effectuer un virement, de payer par carte bancaire ou de verser une caution sur un compte frauduleux. Il peut s’agir d’une escroquerie si vous n’avez reçu aucun courrier officiel sur le sujet évoqué au préalable, si votre interlocuteur est inhabituel et l’appel est à son initiative, s’il fait pression sur vous pour obtenir votre consentement, ou s’il vous propose une réduction du montant de votre impôt ou de la somme due en cas de règlement immédiat. Pour s’en prémunir, la DDFP 17 recommande de ne jamais divulguer d’informations personnelles, en particulier son identifiant fiscal, de ne jamais transmettre vos données bancaires à la demande d’un interlocuteur dont vous n’êtes pas sûr, de ne pas céder à l’urgence invoquée, et d’appeler le service des impôts ou de vous rendre à l’espace France-Services le plus proche en cas de doute.

Enfin, si vous êtes victime ou avez déjà été victime d’une escroquerie, vous pouvez déposer plainte à la police ou à la gendarmerie, ou adresser un courrier au procureur.