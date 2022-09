Scène ouverte du 23/09/22 avec le groupe Banjo de Saint-Jean-d’Angély.

BanJo est un groupe polyvalent composé de quatre musiciens anglais qui interprètent en direct les meilleures chansons choisies dans un large éventail de styles musicaux : jazz, pop, rock, Tamla Motown et blues.

Jo Eley – chant principal

Steve Trotter – guitare solo et chœurs Ian Byron – batterie et chœurs

David Anstead – guitare basse.

Le nom est une contraction de « Band Jo » ou « Jo’s band ».

https://www.facebook.com/BanJoCharenteMaritime