12e jour de grève chez Cara’bus, le réseau de transport en commun de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique. Les conducteurs ne lâchent rien. Le trafic reste perturbé. Si la circulation revient à la normale sur les lignes 7, 113, 206 et 304, elle reste difficile sur les lignes 5 et 9. En revanche, aucun bus ne circule sur les lignes 31 et 32.