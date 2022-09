Cycle & sound revient ce dimanche dans une nouvelle version en Aunis Sud. La balade cyclo-musicale, qui va se dérouler à Genouillé, sera proposée dans un tout nouveau format. Rendez-vous à l’étang des rosées à 14h avec des stands et des animations. Départ à 15h avec pauses musicales et gourmandes. Spectacle théâtral et musical autour des Fables de La Fontaine à 18h.