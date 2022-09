Le trafic des bus de nouveau perturbé aujourd’hui sur le territoire de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique. La grève se poursuit au sein du réseau de transport en commun Cara’bus. Comme hier, des difficultés de circulation sont à prévoir toute cette journée sur les lignes 5, 7 et 9. Le trafic est de nouveau totalement interrompu sur les lignes 31 et 32 entre Royan et Les Mathes, et Royan et Mortagne-sur-Gironde. Les détails sur cara-bus.com