Une journée consacrée à l’emploi médico-social en Charente-Maritime. Elle aura lieu le vendredi 30 septembre à La Rochelle. L’enjeu est important, car le département est actuellement confronté à d’importantes difficultés de recrutement dans ce secteur d’activité où les besoins restent majeurs, notamment en ce qui concerne l’aide aux personnes les plus vulnérables, soit parce qu’elles sont âgées ou handicapées.

Il s’agit de la première édition de la Journée de l’emploi médico-social, organisée par le Département de la Charente-Maritime. La collectivité et tous les acteurs du secteur sanitaire et social du territoire sont confrontés à d’importantes difficultés en matière de recrutement. Cette situation, qui n’est pas spécifique à notre département, menace directement certaines missions auprès des populations les plus vulnérables. La collectivité est donc fortement mobilisée sur cette question pour améliorer la situation, en activant plusieurs leviers visant à rendre plus visibles et plus attractifs les métiers de ces filières.

L’organisation de cette « Journée de l’Emploi Médico-Social » s’inscrit dans cette dynamique et propose en matinée une conférence réunissant les professionnels du secteur, pour échanger et réfléchir sur les actions à mener. L’après-midi, un Forum de l’emploi ouvert à tous sera proposé, avec des stands d’information et des offres d’emplois. Éducateurs spécialisés, assistants sociaux, auxiliaires de vie sociale, moniteurs-éducateurs… Plus de 300 postes seront à pourvoir. Rendez-vous de 14h à 17h30 pour rencontrer les employeurs. Le Département de la Charente-Maritime propose parallèlement une bourse d’études d’un montant de 5 000 € aux étudiants inscrits en 3e année dans un Institut Social du Travail Social. En contrepartie, ces derniers s’engagent, une fois diplômés, à intégrer les services du Département pour une durée minimum de 2 ans.