Le point sur les épidémies de Covid et de variole du singe en Charente-Maritime. Avec une circulation virale qui se stabilise dans le département. Selon les derniers chiffres de l’Agence régionale de santé, 13 nouveaux cas de Monkeypox ont été confirmés ces derniers jours. Concernant le coronavirus, le taux d’incidence est globalement stable avec 154 cas pour 100 000 habitants, mais l’ARS observe qu’il est en augmentation chez les 30-40 ans, et plus particulièrement chez les moins de 20 ans.