L’ouverture aujourd’hui du Salon habitat et jardin à Saintes. Trois jours pour rencontrer une centaine de professionnels spécialisés dans la construction, la rénovation et l’aménagement intérieur et extérieur de la maison. Les visiteurs pourront découvrir les nouvelles tendances et obtenir des conseils personnalisés pour leurs projets. L’occasion aussi pour eux de trouver de bonnes idées pour réaliser des économies d’énergie, comme le souligne Ronan Fougeri, chargé de projets pour la société LEO, qui organise l’évènement :

Et rendez-vous à l’espace Mendès-France aujourd’hui, demain et dimanche, de 10h à 19h. C’est 4 euros l’entrée.