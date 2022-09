Le Festival de la fiction de La Rochelle se poursuit. HELENE FM et VOG RADIO seront ce soir encore en direct de l’évènement. Alain Jeanne reçoit dans son émission « Chut… on écoute la télé » l’ancien rappeur Kool Shen et la comédienne et humoriste Bérengère Krief, mais aussi les acteurs de la série de France 2 « Un si grand soleil ». C’est à partir de 18h depuis la Brasserie des dames, face à la Grosse horloge. Le public est invité à y assister.