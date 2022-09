Une action pour l’environnement et pour la planète demain à La Tremblade/Ronce-les-Bains. L’association Les Insurgés des déchets du bassin Marennes-Oléron lance un appel aux bonnes volontés pour participer à une opération de nettoyage des plages et de la commune, en l’honneur du World cleanup day. On écoute la présidente Delphine Basset :

Et il va y avoir du boulot ce week-end pour les bénévoles :

Le rendez-vous est donné à 9h30 sur le parking du casino de Ronce-les-Bains. Un stand d’information sera installé de 10h à midi place Brochard. A noter que l’association prépare une grande action de nettoyage d’urgence dans la baie de Bonne anse qui aura lieu fin octobre.