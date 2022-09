L’appel à la prudence ce week-end sur le littoral charentais. De forts coefficients de marée sont prévus à partir d’aujourd’hui et jusqu’à mercredi prochain. La préfecture de la Charente-Maritime appelle à la plus grande vigilance en mer et sur les bords du littoral, et notamment les pêcheurs à pied qui seront nombreux avec le beau temps qui s’annonce. Un pic à 105 est attendu dimanche. Pour rappel, en cas d’urgence, il faut composer le 196.