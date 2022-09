Interpellation musclée après une course-poursuite lundi dernier entre La Rochelle et Rochefort. Vers 23h30, la police a pris en chasse un SUV de grosse cylindrée, avec quatre personnes à bord, ayant grillé plusieurs feux rouges et multiplié les infractions. Le conducteur a refusé de s’arrêter et d’obtempérer, s’engageant à vive allure sur la rocade. Dans sa course folle, il a failli percuter plusieurs voitures de police et un véhicule de sapeurs-pompiers en intervention. Le chauffard a finalement été intercepté à l’aide du dispositif stop-stick. Ivre, il s’est rebellé, tout en insultant et menaçant les policiers. Placé en garde à vue, il a été déféré devant le parquet, avant d’être placé en détention provisoire. Ses trois passagers seront prochainement jugés pour port d’arme et détention de produits stupéfiants.